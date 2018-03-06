РИАМО - 6 мар. Неизвестный пробрался в помещение транспортного контейнера на территории базы Рижского рынка в Москве и похитил оттуда цветы, по данному факту проводят проверку, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже из организации по адресу: Москва, Водопроводный переулок, дом 2, строение 1.

«Со слов бизнесмена, неизвестный, находясь на территории оптовой базы Рижского рынка, проник в помещение транспортного контейнера и похитил из него цветы, после чего скрылся похищенным с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба устанавливается.