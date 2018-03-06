РИАМО - 6 мар. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в убийстве женщины во время ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 5 марта в 05:17 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Москва, улица Ташкентская, 9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу задержан неработающий мужчина, который изобличен в том, что в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес несколько ударов в область груди женщине, от которых последняя скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.