РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мар. Более 6 тысяч детей занимаются в городских кружках и студиях Котельников, сообщила глава муниципалитета Ирина Польникова.

«В городских кружках занимается 4 659 детей. К ним надо добавить еще 1 640 человек в кружках и студиях учреждений культуры: Домах культуры «Силикат» и «Белая Дача», клубе «Надежда», школе искусств, трех библиотеках», – сказала Польникова.

Она добавила, что в данных заведениях действует 106 кружков. В творческих мероприятиях участвуют 37% всех детей города – 2 476 ребятишек.

«12 творческих коллективов у нас имеют почетные звания «Народный» и «Образцовый»», – заключила Польникова.