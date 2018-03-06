РИАМО - 6 мар. Власти Москвы выделили земельные участки для завершения строительства проезда вдоль торгового комплекса «Гудзон», новая дорога соединит Коломенский проезд и Варшавское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением пяти земельных участков по адресу: Каширское шоссе, владение 12 (ЮАО) для завершения строительства проезда вдоль многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Гудзон» от Коломенского проезда до Варшавского шоссе», - отмечается в сообщении.

Совокупная площадь предоставляемых участков составляет 0,5 гектара. Они будут выделены ООО «Феникс Девелопмент» сроком на шесть лет.

«Строительство данного участка улично-дорожной сети соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта, в связи с этим участки предоставляются девелоперу без торгов», - подчеркнул председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.