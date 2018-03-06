РИАМО - 6 мар. Автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,6 миллиона рублей похитили у жителя Рузского городского округа Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого марта в 07:07 в дежурную часть ОП обратился мужчина 1986 года рождения с сообщением о том, что в период времени с 22:30 4 марта до 07:00 5 марта от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска. Сумма ущерба – 1,64 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту следственный отдел ОМВД РФ по Рузскому городскому округу возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.