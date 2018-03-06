РИАМО – 6 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение, касающиеся бюджетных ассигнований на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, сообщает во вторник Газета.ru.

«Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В частности, 9,65 миллиарда рублей выделяется Минздраву России на предоставление субсидий субъектам РФ для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Еще 350 миллионов рублей выделяются Федеральному медикобиологическому агентству на развитие материально-технической базы подведомственных детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Правительство РФ 1 марта приняло решение о дополнительном финансировании здравоохранения.