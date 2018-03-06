РИАМО – 6 мар. Правительство России выделило порядка 3,5 миллиардов рублей на развитие медицины в сельской местности, сообщает во вторник Газета.ru.

«Минздраву из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 1,23 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 тысяч человек»», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также выделяются средства в размере 2,2 миллиарда рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медпомощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

Данные средства направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности.

Ранее на сайте издания сообщалось, что правительство России выделило 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.