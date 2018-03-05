РИАМО - 5 мар. Сотовый оператор МТС уже отменил ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на многих тарифных планах, до конца первого полугодия подобная отмена произойдет на всех тарифах компании, что не нарушает требования ФАС по отмене внутрисетевого роуминга, сообщил РИАМО в понедельник представитель сотового оператора.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении сотовых операторов МТС и «МегаФон» по итогам проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга, которые не соответствовали требованиям службы. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

По мнению ФАС, МТС ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по стране и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали.

«Мы удивлены заявлением ФАС, потому что МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с 28 февраля на большинстве тарифных планов клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона, продолжают пользоваться услугами связи – разговаривать по телефону, отправлять СМС и выходить в интернет - по домашним расценкам без каких либо доплат. Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи - если абонент звонит в другой город или принимает междугородний звонок, то он оплачивает это соединение.

«Это полностью соответствует как закону о связи по сути такого платежа, так и минимальным рыночным условиям по его размеру. При этом, идя навстречу клиентам, мы оставили возможность оптимизировать цены и на эти междугородние звонки, подключив соответствующую опцию. Мы готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации и надеемся на конструктивный диалог», - сказал сотрудник пресс-службы.