РИАМО - 5 мар. Мособлдума 22 марта рассмотрит обращение к министерству культуры РФ по поводу изменения режимов использования территории «Бородинского поля», вопрос возник в связи с тем, что из-за особого режима охраны объекта культурного наследия невозможно быстро провести аварийные работы, благоустроить территории и построить новый дом вместо старого, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в понедельник провел выездное заседание на тему: «Реализация прав и законных интересов жителей Можайского городского округа, проживающих в границах территории и зонах охраны объекта культурного наследия «Бородинское поле и памятники на нем». Участники мероприятия посетили несколько деревень в границах ранее существовавшего сельского поселения Бородинское и выслушали проблемы, волнующие местных жителей.

«Режимы, которые были утверждены в 2012 году, нацелены на сохранение памятников. Но при этом местным жителям нужно создать нормальные условия. Мы направим обращение министру культуры с тем, чтобы он провел совещание и дал свои поручения в части возможных изменений приказа. Также мы обратимся в региональное правительство с тем, чтобы они разработали проект зоны охраны музея-заповедника. Также будем с сетевыми организациями обсуждать, как им упростить режим аварийных работ», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому планируется рассмотреть на заседании Мособлдумы 22 марта, добавил он.

В 2012 году был принят приказ министерства культуры РФ «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», характера ее использования и ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству».

Как отметила глава сельского поселения Бородинское Мария Азаренкова, из 46 населенных пунктов Бородинского 23 попали под действие данного приказа, также приказ распространяется на 97% местных жителей.

«Сам приказ правильный, поскольку определили режим застройки, высотности, цветовой гаммы. Но мы стали сталкиваться со случаями нарушения прав граждан. Пять деревень полностью законсервированы – там запрещено какое-либо строительство. Возникли проблемы с выделением земельных участков под строительство детских площадок», — сказала Азаренкова.

По ее словам, есть деревни, в которых зона застройки составляет 40% в границах населенного пункта, а остальная незастроенная часть законсервирована. Например, в деревне есть жилые дома старой застройки, а часть участков пустует, поскольку на них не успели построиться до 2012 года, и владельцы участков уже не смогут на них возвести дома.

«Участились случаи, когда невозможно зарегистрировать жилые дома, которые были построены до 2012 года. Жители обращаются в суды», – подчеркнула Азаренкова.

Участники заседания посетили деревню, в которой был построен дом до введения приказа. Владелец зарегистрировал жилой дом по решению суда. Однако ему пришло уведомление о подаче искового заявления от министерства культуры РФ на снос этого жилого дома, и таких проблемных объектов несколько.

Также участники осмотрели котельную в деревне Горки, которая территориально вошла в достопримечательное место «Бородинское поле». Котельная работает на дизельном топливе. Три года назад был заключен договор на техническое присоединение газа к котельной. Но через Минкультуры РФ были получены отказы на введение газопровода. Так как котельная работает на дизеле, жители несут дополнительные расходы при оплате повышенных тарифов.

Для поселений Бородинского также актуальна проблема текущего аварийного ремонта. В соответствии с приказом запрещено проводить копательные работы без разрешения Минкультуры РФ. Например, в случае прорыва водопровода нет возможности экстренно его устранить, а на рассмотрение заявки в ведомстве дается один месяц.