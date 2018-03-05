РИАМО - 5 мар. В Рузском городском округе появится официальная памятная медаль, посвященная 690-летию Рузы, ею будут награждать особо отличившихся жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Памятной медалью будут награждаться жители, достигшие высоких показателей в труде и проявившие активную гражданскую позицию. Было представлено три эскизных проекта медали, в результате обсуждения и замечаний один из проектов будет утвержден постановлением администрации округа и будет отправлен на изготовление»,- сказал глава Рузского округа Максим Тарханов.

Ранее в Рузе был создан оргкомитет празднования 690-летия города. В юбилейный год благодаря региональной программе в Рузе будут благоустроены четыре общественные территории. Кроме того, планируется отреставрировать фасады зданий в исторической части города, провести работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Также будет установлен памятник Ивану Калите, причем работы по установке и изготовлению будут проведены из внебюджетных источников.