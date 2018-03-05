РИАМО - 5 мар. Информация о пожаре в торговом центре «Парус» на северо-западе Москвы не соответствует действительности, сотрудники МЧС не обнаружили на месте признаков возгорания, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Наши подразделения выезжали по адресу: Новокуркинское шоссе, владение 1 для проверки информации о запахе гари. Прибыли, обстановка на месте спокойная, признаков возгорания не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуация из здания не проводилась.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» по данному адресу располагается торговый центр «Парус».