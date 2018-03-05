РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. В понедельник вечером несколько электричек Горьковского направления МЖД задержали и отменили по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале Центральной ППК.

«Горьковское направление. Задержан поезд №6925 (Петушки – Москва) на 30 минут. Предварительная причина: отказ технических средств», – уточняется в сообщении.

Также на 31 минуту задержали поезд №6926 (Москва – Петушки), на 20 минут – поезд №6629 (Захарово – Москва). Частично отменили электричку №6926 (Москва – Петушки) на участке «Фрязево – Москва». Полностью отменен поезд №6766 (Москва – Фрязево).

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