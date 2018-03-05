РИАМО – 5 мар. Прием и последующая обработка заявлений для голосования на выборах президента России 18 марта по месту нахождения составляет 7% от общего количества услуг МФЦ столицы и не оказывает влияния на работу центров, сообщает в понедельник «Московский комсомолец».

«В общем объеме услуг, которые мы оказываем ( судите сами: мы в день принимаем 70-80 тысяч человек), за этой услугой (подача заявлений для голосования на выборах президента России по месту нахождения) с 31 января по 4 марта пришло порядка 160 тысяч. То есть вот чуть меньше 7%. Поэтому, конечно, эта услуга не могла как-то коренным образом повлиять на работу центров», - сказала руководитель центров государственных услуг Москвы Елена Громова.

Она также заверила, что все центры госуслуг в мегаполисе работают в штатном режиме. Среднее время ожидания в очереди за последние два месяца сократилось до пяти минут.

«Прошу горожан не верить тому, что пишут в интернете об адских очередях. У нас такого нет», - добавила она.

Как уточняется в сообщении, сотрудники столичных центров госуслуг на протяжении всего февраля осуществляли агитацию москвичей за участие в выборах главы государства. Примерно за месяц сотрудникам центров госуслуг удалось обойти около 4 миллионов квартир - москвичам раздавали материалы о предстоящем 18 марта голосовании, а также предоставляли информацию о том, где жители столицы смогут исполнить свой гражданский долг.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Согласно действующей Конституции РФ глава государства будет избран путем всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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