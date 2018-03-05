РИАМО - 5 мар. Объем инновационных закупок Москвы по итогам 2017 года достиг 70 миллиардов рублей, это на 25% больше, чем в предыдущем году, и в два раза превышает показатель 2014 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Объем инновационных закупок Москвы с 2014 года увеличился в два раза и по итогам прошлого года составил около 70 миллиардов рублей. Это более 10% от общего объема закупок столицы и на четверть больше, чем годом ранее», говорится в сообщении.

Такого рода закупки важны для поддержки инновационных компаний. Специальные программы помогают выявлять инновационные методы решения городских задач. После этого новые технологии и продукция добавляются в специальный перечень. За четыре года он вырос более чем в шесть раз.

Комплексный подход к развитию инновационной экосистемы делает Москву привлекательной для компаний, развития инноваций и локализации производства и высокотехнологичного бизнеса.

«Узнать об инновационных объектах, перспективных профессиях в сфере высоких технологий, сервисах для инноваторов и программе продвижения московской продукции можно на сайте навигатора по инновационной столице», - отмечается в сообщении.