РИАМО - 5 мар. В честь Международного женского дня 8 марта ряд музеев Подмосковья подготовил праздничные программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Государственные музеи Московской области подготовили серию программ к Международному женскому дню 8 марта. Для посетителей пройдут концерты, яркие представления, спектакли. А маленькие гости на мастер-классах под руководством опытных преподавателей смогут изготовить подарки для своих мам, бабушек и сестер», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» на мастер-классе «Рисуем маму» юные художники под руководством опытных педагогов акварелью напишут портреты своих мам, а в рамках семейной программы «Женский образ» гости познакомятся с живописными портретами женщин разных эпох и сословий.

«Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил концерты «Музыка весны» и «Весенняя капель», на которых прозвучат классические произведения, русские песни, романсы в исполнении учащихся детских музыкальных школ из Чехова, Подольска, Пущина, лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов», — добавляется в сообщении.

В историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина продет экскурсия «Женская эпоха» и концерт «Девичий переполох». В мемориальном музее-заповеднике Чайковского подготовили интерактивную программу для детей, посвященную матери великого русского композитора – Александре Андреевне Чайковской.

«Программа Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника «За подарком для мамы» – это игра-путешествие. Детям надо будет угадать тайну трех сказочных королевств, добыть аленький цветочек, не заплутать в «мультяшной» стране и пройти по следам принцессы. А еще каждый сможет сделать своими руками подарок для мамы», — уточняется в сообщении.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» с 9 марта планирует открыть для посещения Тайницкую и Спасскую башни кремля. В Спасской башне будет размещена выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени», в Тайницкой – экспозиция «Из истории города».

Посетители Московского областного музея народных художественных промыслов смогут принять участие в мастер-классах по росписи декоративных деревянных ложек и досок в традиционном русском стиле.