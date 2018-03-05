РИАМО - 5 мар. Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова во время встречи в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье высоко оценили постоянные экспозиции и выставки, которые там проводятся, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Надеюсь, подобные встречи станут началом творческого сотрудничества, в результате которого жителей и гостей Подмосковья ждет много новых и интересных проектов», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Норштейн посетил выставки «Венец земного цвета» Бориса Кустодиева, «Пабло Пикассо. Художник и книга» и другие экспозиции. Он отметил, что существует важная взаимосвязь живописных и мультипликационных принципов, некая драматургия изображения, в результате которой рождаются анимационные образы.

Антонова высоко оценила пространство музейно-выставочного комплекса и высокий уровеь организации постоянной экспозиции, посвященной истории Ново-Иерусалимского монастыря. Она побеседовала с Борисом Фридманом, коллекционером и куратором выставки «Пабло Пикассо. Художник и книга», организованной совместно с ГМИИ. Темой разговора стал жанр livre d'artiste, в котором работал великий художник XX века.

Юрий Норштейн – известный российский и советский художник-мультипликатор, режиссер анимационного кино, автор мультфильмов «25-е, первый день», «Сказка сказок», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане». Норштейн – лауреат Государственной премии СССР, народный артист Российской Федерации, имеет много международных наград, в том числе орден Искусств и литературы (Франция) и орден Восходящего солнца (Япония).

Ирина Антонова – президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, российский и советский искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат Государственной премии РФ, награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кавалер ордена Почетного легиона Французской республики, командор ордена искусств и литературы Франции и итальянского ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».