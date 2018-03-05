РИАМО - 5 мар. Более 300 многоквартирных домов отремонтируют в 2018 году в Северном административном округе столицы по программе капитального ремонта, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Всего в Северном административном округе в программу капитального ремонта на 2018 год вошли более 300 домов. В частности, в районе Восточное Дегунино будет отремонтировано 44 многоквартирных дома, в Дмитровском районе - 23 дома», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день в Москве реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в стране - более 27,7 тысячи домов общей площадью 244,5 миллиона квадратных метров.

«В среднем в доме ремонтируется до 14 систем, в том числе обязательные по Жилищному кодексу РФ работы по ремонту систем внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвалов, крыш, фундаментов, замена лифтов, а также дополнительные с учетом специфики города: ремонт мусоропроводов, систем дымоудаления, пожарного водопровода, внутреннего водостока, разработка проектной документации, осуществление строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента», - добавил он.

С 2017 года, по его словам, введен еще один дополнительный вид работ: замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме.