РИАМО - 5 мар. Сайт «Мосэкономиторинга» планируют снова запустить в ближайшие дни, портал был закрыт на модернизацию с сентября 2017 года, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Перед зданием столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник установили огромный освежитель воздуха, на котором написано «Это вам вместо сайта mosecom.ru».

«На встречах с гражданами звучали пожелания сделать сайт более дружелюбным, чтобы каждый человек мог бы эту информацию понимать. У нас были случаи, когда журналисты заходили на сайт, делали неправильные выводы, печатали информацию, и она вводила в заблуждение жителей районов. <…> Буквально завтра-послезавтра мы собираемся этот сайт открыть», — сказал Кульбачевский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что это не связано с акциями, которые провели у департамента в понедельник.

Кульбачевский напомнил, что сайт «Мосэкомониторинга» существовал с 2006 года и не был приспособлен для широкого пользования, а «был сделан специально для профессионалов, для специальных людей, которые в Роспотребнадзоре работают, в МЧС, в Росгидромете, которые могли бы специальные данные в режиме реального времени получать».

Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли «Гринпис», Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.

Сроки открытия сайта не раз переносили, а в пресс-службе департамента сообщали, что портал должен был заработать к концу февраля.