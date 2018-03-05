РИАМО - 5 мар. Министерство имущественных отношений Московской области в понедельник впервые предоставило физическому лицу рассрочку на оплату вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка в сумме 20,1 миллиона рублей, при этом первоначальный взнос составит 2,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Целевое назначение участков было изменено еще в 2016 году, но сумму, которую получил собственник в уведомлении, он оплатить сразу не смог. С 2017 года предприниматель был в «должниках» и, как только правительство Московской области приняло порядок предоставления рассрочки, подал в Минмособлимущество соответствующее заявление. Министерство рассмотрело поданные заявления и предоставило предпринимателю право рассрочки на оба участка.

«Сегодня Минмособлимущество предоставило первую рассрочку на оплату вида разрешенного использования (ВРИ) физическому лицу. Соглашение о рассрочке получил индивидуальный предприниматель, который изменил вид разрешенного использования двух земельных участков площадью 10 гектаров в Раменском районе. Сумма за изменение ВРИ составила 20,1 миллиона рублей», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, до 15 марта собственник внесет в бюджет Подмосковья 2,9 миллиона рублей, а в конце 2018 года общая сумма поступлений по заключенным соглашениям составит 11,5 миллионов рублей.

15 февраля 2018 года в Подмосковье заключили первое соглашение о рассрочке по оплате за изменение ВРИ с юридическим лицом. Рассрочка предоставлена застройщику, ведущему строительство многоэтажного жилого дома в Химках, на сумму 33 миллиона рублей, которую он обязан погасить до августа 2019 года.

Воспользоваться рассрочкой может любой гражданин или юридическое лицо, изменившие ВРИ земельного участка на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Для оформления рассрочки необходимо подать в Минмособлимущество заявление по форме. При положительном рассмотрении запроса министерство заключает с собственником земельного участка соглашение о предоставлении рассрочки. При этом сумма от 300 тысяч до 1 миллиона рублей может быть погашена в течение полугода, сумма от 1 до 10 миллионов рублей – в течение года, от 10 до 100 миллионов рублей - в течение двух лет, а три года определены для сумм свыше 100 миллионов рублей.