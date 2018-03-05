РИАМО - 5 мар. Сотрудники таможни задержали посылку для москвича, прибывшую из Колумбии, внутри посылки обнаружен кокаин, сообщила РИАМО в понедельник начальник отдела по связям с общественностью центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России Екатерина Анчипорова.

«Некоторое время назад сотрудники таможенного поста «Международный почтамт» изъяли отправленную из Колумбии для москвича посылку с веществом, которое по результатам экспертизы оказалось кокаином», - сказала Анчипорова.

Она добавила, что вес наркотического вещества составил порядка 85 граммов, что является особо крупным размером. Дело передано в органы внутренних дел.