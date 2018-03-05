РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Более 600 детей от 14 до 18 лет планируют трудоустроить в Балашихе на время летних каникул в текущем году, они будут получать около 7 тысяч рублей, сообщил в понедельник глава Балашихи Сергей Юров.

«В 2018 году мы планируем трудоустроить на время летних каникул более 600 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут работать в трудовых отрядах «Чистый город», им предстоит убирать и благоустраивать улицы, зоны отдыха, леса и парки Балашихи. Дети будут официально трудоустроены с занесением записи в трудовую книжку. Они будут получать зарплату около 7000 рублей», – сказал Юров.

Он добавил, что во второй половине дня для детей будут проводить развлекательные или познавательные мероприятия – игры, соревнования, экскурсии.

По данным Балашихинского информагентства, трудовые отряды «Чистый город» работают в Балашихе с 2014 года.