РИАМО - 5 мар. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в понедельник задержали и отменили 39 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса. В «Домодедове» четыре рейса задержали, еще 14 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 19 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Предстоящие дни в столице по температуре могут побить очередной рекорд. Синоптики прогнозируют, что 6-7 марта 2018 года могут стать самыми морозными в XXI веке – температура опуститься до минус 17 – минус 19 градусов.