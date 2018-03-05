РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. В подмосковном Королеве 11 марта пройдет открытый Кубок городского округа по киберспорту, сообщается в официальном аккаунте местной администрации в Instagram.

В рамках мероприятия состоятся соревнования в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Их целью является популяризация современных информационных технологий. Турнир также поможет молодежи, увлекающейся киберспортом, определиться с будущей специальностью и развить навыки взаимопомощи и быстрого ориентирования в IT-сфере.

«Мероприятие состоится 11 марта в компьютерном клубе «М.O.B.A. CLUB» по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Маяковского, дом 4. Сбор и регистрация участников с 10:00. Начало мероприятия в 11:00», – уточняется в сообщении.

Желающим необходимо отправить заявку на участие на электронную почту по адресу: korolevmol@mail.ru.