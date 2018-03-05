РИАМО – 5 мар. Сотовый оператор «МегаФон» прокомментировал возбуждение дела со стороны Федеральной антимонопольной службы по итогам проверки отчета операторов об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает Газета.ru.

«Мы с 2017 года приступили к отмене внутрисетевого роуминга. Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Кроме этого, в марте мы ввели новые тарифные планы, где стоимость звонков не изменяется при перемещении наших абонентов в сети «МегаФона»», - заявила руководитель пресс-службы оператора Юлия Дорохина.

Она отметила, что компания готова предоставить дополнительные данные в ФАС в части обоснования цены междугородного соединения.

ФАС ранее сообщила о возбуждении дела в отношении компаний МТС и «МегаФон» по итогам проверки отчета операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга, которые не соответствовали требованиям службы.

В том случае, если в ходе рассмотрения дела будут установлены факты нарушений, компании могут обязать перечислить в бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.