РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили на дорогах Подольска трех водителей, которые сели за руль нетрезвыми, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 3 по 4 марта сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» выявили трех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Собранные сотрудниками ГИБДД материалы на нарушителей ПДД передадут в суд для решения вопроса о лишении их прав.

Согласно административной статье, нетрезвые водители могут лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также их могут оштрафовать почти на 30 тысяч рублей.