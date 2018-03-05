РИАМО – 5 мар. Московский государственный университет имени Ломоносова не сотрудничает с крупным отечественным производителем гомеопатических средств, недавно получившим «антипремию» от министерства образования и науки РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее компания-производитель гомеопатии «Материа Медика Холдинг», владельцем которой является член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, заявила о сотрудничестве с физическим, химическим и биологическим факультетами МГУ.

«Биофак как подразделение Московского университета не сотрудничает с названной компанией. Сотрудники факультета вне исполнения ими должностных обязанностей вправе взаимодействовать с кем им представляется нужным. Компания «Материа Медика» в прошлом году обсуждала возможность выступить спонсором «Дня биолога», но к соглашению стороны не пришли, главным образом из-за неоднозначной репутации этой компании среди профессиональных биологов», - заявили на биологическом факультете.

В пресс-службы физфака уточнили, что на сегодняшний день между факультетом и компанией «Материя Медика» официальное сотрудничество не ведется.

На химфаке МГУ также заявили, что не сотрудничают с данной компанией.

6 февраля компания была удостоена антипремии при оглашении итогов IV всероссийской премии «За верность науке», после чего она заявила о возможности обращения в суд.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» – компания, созданная в 1993 году, производитель препаратов на основе сверхмалых доз антител и гомеопатических средств.