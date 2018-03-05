РИАМО - 5 мар. Перед зданием столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды появился огромный освежитель воздуха, на котором написано «Это вам вместо сайта mosecom.ru», сообщается на сайте «Гринписа России».

Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли «Гринпис», Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.

«Перед офисом департамента природопользования Москвы сегодня появился гигантский освежитель воздуха с надписями «Народу от Кульбачевского» и «Это вам вместо сайта mosecom.ru», — говорится в сообщении.

Сроки открытия сайта не раз переносили, в пресс-службе департамента сообщали, что портал должен был заработать к концу февраля.

С сентября на сайте ведомства указано, что подробную информацию о состоянии атмосферного воздуха любой желающий может получить, направив запрос в «Мосэкомониторинг» или департамент природопользования Москвы.

«Однако на запрос «Гринпис России» ведомство ответило, что «в условиях продолжающихся технологических работ по модернизации сайта отсутствует техническая возможность проверки корректности данных экологического мониторинга при их выгрузке на независимые бумажные и электронные носители», — добавляется в сообщении.

Ранее глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский объяснял, что сайт «Мосэкономиторинга» закрыли для проведения масштабного обновления, чтобы сделать портал современным и удобным в использовании. Он уточнял, что любой желающий может обратиться по поводу данных непосредственно в сам «Мосэкомониторинг», где свободно предоставляют всю информацию.