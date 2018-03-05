РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Спортсмены из Балашихи выиграли 30 медалей на чемпионате и первенстве Москвы по тхэквондо, сообщил директор местной школы боевых искусств Дмитрий Яковлев.

«В московском центре боевых искусств состоялся чемпионат и первенство Москвы по тхэквондо. Наши спортсмены завоевали 30 медалей, из которых – 13 золотых, 10 серебряных, семь бронзовых. Таким образом, они упрочили свое лидерство в центральном регионе страны», – сказал Яковлев.

Он добавил, что эти соревнования стали промежуточным подготовительным этапом к предстоящему чемпионату и первенству Европы по тхэквондо. Турнир пройдет в апреле в Словении. Честь страны будут защищать семь спортсменов из Балашихи.

По данным Балашихинского информагентства, глава Балашихи Сергей Юров пожелал удачи спортсменам в предстоящих соревнованиях.

«Поздравляю наших спортсменов с отличными результатами на чемпионате и первенстве Москвы по тхэквондо. 30 медалей – это очень достойный результат. Желаю ребятам успешно защитить честь Балашихи на первенстве Европы в Словении», – сказал Юров.

По сведениям агентства, чемпионат и первенство Москвы по тхэквондо прошли 4 марта. Балашиху представила команда из 30 человек школы боевых искусств под руководством Яковлева.