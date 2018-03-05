РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Жители Люберец с 26 февраля по 4 марта заплатили более 870 тысяч рублей штрафов за парковку в неустановленных местах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сотрудники ГИБДД выявили 787 нарушений ПДД. Эвакуировали 98 транспортных средств, выписали штрафов на сумму 876 тысяч рублей», – пояснил Ружицкий.

По его словам, с 22 февраля по 1 марта сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 14 постановлений на общую сумму 14 тысяч 677 рублей за ненадлежащее состояние содержания территории. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в Люберцах вынесли семь постановлений на общую сумму 7 тысяч рублей за размещение транспорта в неустановленных для этого местах.