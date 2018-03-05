РИАМО - 5 мар. Центральная пригородная пассажирская компания подвела итоги конкурса на поставку поездов для обслуживания первого Московского центрального диаметра Лобня – Одинцово, по этому направлению будут курсировать составы «Иволга», говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Контракт на поставку 23 современных электропоездов для обслуживания первого направления Московских центральных диаметров (МЦД) Лобня – Одинцово будет заключен с открытым акционерным обществом «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ») как с единственным участником открытого конкурса, объявленного 26 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

В третьем квартале этого года ЦППК примет первый поезд типа ЭГ2Тв «Иволга». В соответствии с техническим заданием новые электропоезда максимально ориентированы на отечественные разработки и материалы. Это играет большую роль в контексте принятой государством стратегии на импортозамещение. Так, они должны обеспечивать плавный ход поезда, низкий уровень шума и вибрации, а также комфортабельность поездки в любое время года.

К данному моменту ЦППК приобрела уже 86 новых поездов, а запущенный в апреле 2017 года электропоезд «Иволга» уже отлично зарекомендовал себя на Киевском направлении, которым ежемесячно в среднем пользуются более 3 миллионов пассажиров.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с областью. Их преимущества по сравнению с электричками – минимальные интервалы движения, единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Первые два из них (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.