РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. Глава Котельников Ирина Польникова в рамках ежегодного отчета поздравила жительниц городского округа с предстоящим Международным женским днем.

В понедельник Польникова представила жителям отчет о проделанной работе администрации за 2017 год.

«Дорогие женщины! Примите самые искренние и сердечные поздравления с нашим весенним праздником – Международным женским днем», – сказала Польникова.

По ее словам, Котельники является городом успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в самых разных сферах. Польникова подчеркнула, что женщины воспитывают и учат детей, водят общественный транспорт, лечат, руководят, занимаются благоустройством, и при этом успевают оставаться обаятельными и привлекательными.