РИАМО - 5 мар. Участком Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена за неделю с момента его открытия уже воспользовались свыше 280 тысяч человек, среднесуточный пассажиропоток БКЛ составил 46,4 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пять новых станций московского метро — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» — открыли 26 февраля.

«Среднесуточный пассажиропоток этих станций уже достиг 46,4 тысячи человек. Наиболее востребованной станцией Большой кольцевой линии стал «Деловой центр» — за неделю ей воспользовались 92,3 тысячи человек. Пассажиропоток «ЦСКА» за то же время составил 71,8 тысячи человек, а «Петровского парка» — 51 тысяча. Еще порядка 67 тысяч человек стали пассажирами станций «Шелепиха» и «Хорошевская», — отмечается в сообщении.

Ввод в эксплуатацию новой ветки столичной подземки обеспечил горожан новыми пересадками, за счет этого нагрузка на станцию метро «Динамо» снизилась на 14%: среднесуточный пассажиропоток сократился с 59 тысяч до 51 тысячи человек. Кроме того, на 7% разгрузилась «Полежаевская» — теперь ей ежедневно пользуются 50 тысяч человек вместо 54 тысяч.

Разгрузились и две станции Московского центрального кольца (МЦК). На «Шелепихе» пассажиропоток сократился на 15% — с 10,3 тысячи до 9 тысяч человек в сутки, а на «Хорошеве» — на 11% (с 11,1 тысячи до 10 тысяч).

Благодаря вводу первого участка Большой кольцевой линии транспорт стал доступнее для жителей пяти районов Москвы — Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. При этом время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут, так как больше им не понадобится ехать в центр, чтобы пересаживаться на соседние линии или другой вид транспорта.

Замкнуть новое кольцо московского метро планируют в 2021-2022 годах. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).