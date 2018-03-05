РИАМО - 5 мар. Торжественные мероприятия, посвященные 690-летию подмосковной Рузы, могут продлиться три дня, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Юбилейные торжества решено проводить три дня – с 17 по 19 августа. Среди знаковых мероприятий – рок-фестиваль, праздник колокольных звонов, освящение храма в селе Никольское, проект «Обнимая Рузу», закладка капсулы времени (послание в 2078 год) и многие другие. Сейчас определяются источники финансирования проектов», - сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению юбилея города.

Тарханов напомнил, что в юбилейный год благодаря региональной программе в городе будет благоустроено четыре общественные территории. Кроме того, планируется отреставрировать фасады зданий в исторической части города, провести работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

«Также будет установлен памятник Ивану Калите, причем работы по установке и изготовлению будут проведены из внебюджетных источников», - подчеркнул он.