РИАМО - 5 мар. В Москве на ВДНХ отреставрируют фонтан «Дружба народов», работы обойдутся в 892 миллиона рублей, их планируют закончить во втором квартале 2019 года, сообщается на сайте RosTender.info.

ГБУ «Гормост» объявило тендер с ограниченным участием на восстановление и ремонт фонтана. Заявки на конкурс принимают до 26 марта, а 2 апреля будет назван победитель торгов.

«Реставрация фонтана «Дружба народов» обойдется бюджету Москвы в 892 миллиона рублей. Статуи фонтана снимут, позолотят сусальным золотом и восстановят утраченные части, после чего вернут на место. Кроме того, будут воссозданы недостающие элементы бронзовых розеток и венков, снопа и обрамлений ярусов. Реставраторы переберут и заново отшлифуют гранитную облицовку, а также отреставрируют скульптуры рыб и дельфина», - говорится в сообщении.

На выполнение работ, по условиям контракта, отводится 390 дней. Таким образом, восстановление фонтана будет завершено во втором квартале 2019 года.

Кроме того, на ВДНХ отреставрируют фонтан «Каменный цветок», стоимость работ составит более 1,2 миллиарда рублей. Ремонт фонтана также планируют закончить в 2019 году.

«Дружба народов» и «Каменный цветок» стоят в ряду главных символов ВДНХ и являются объектами культурного наследия федерального значения. Монументальные сооружения построены в 1954 году к открытию выставки.