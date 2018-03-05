РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Люберец заняли второе место в командном зачете в массовой лыжной гонке среди сотрудников подразделений федеральной противопожарной службы Московской области, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Лыжная гонка прошла в понедельник в Лыткарине. Пожарные и спасатели гарнизона Московской области поддержали VII всероссийский флешмоб МЧС России, который проводится во всех субъектах РФ. Акция помогает привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни, занятиям спортом, а также к вопросам безопасности жизнедеятельности.

«Испытать свои силы на дистанции 10 километров прибыли более 80 пожарных и спасателей. В командном зачете победителями стали пожарные из Ступина, на втором месте – команда Люберец, на третьем – команда из Егорьевска», – говорится в сообщении.

Соревнования проводились в рамках спартакиады ГУ МЧС России по Московской области и Года культуры безопасности, который проходит в системе МЧС России.

В личном первенстве лучшее время показал сотрудник 18 ОФПС из Мытищ Илья Симакин (27 минут 57 секунд), на втором месте – представитель 13 ОФПС из Клина Михаил Соловьев (28 минут 38 секунд), а бронзовым призером стал сотрудник 19 ОФПС из Наро-Фоминска Армен Брсоян (34 минуты 26 секунд). Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы.

По мнению заместителя начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Логинова, акция продемонстрировала иные возможности пожарного состава.

«Сегодня мы показываем, что наш личный состав подразделений умеет не только тушить пожары и оказывать помощь нуждающимся, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни. А свои навыки и умения ребята покажут на лыжне», – пояснил Логинов.