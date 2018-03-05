РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации поручил подрядчикам при уборке снега обращать внимание на проселочные дороги, эстакады и обочины, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Основной объем снега убран. Спасибо всем дорожникам за качественную уборку снега. Теперь осталось навести порядок на эстакадах, на обочинах, на разделительных полосах, и на проселочных дорогах. Именно по этим местам есть замечания у жителей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что отчеты по уборке дорог жители могут увидеть в официальных аккаунтах Instagram управления дорожного хозяйства Люберец.

«Регулярно проводятся объезды территорий по обращениям граждан, все обращения взяты на особый контроль», – заключил Ружицкий.