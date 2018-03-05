РИАМО - 5 мар. В отношении молодого человека, который в Москве плеснул водой в лицо Ксении Собчак, завели административное дело по статье «Хулиганство», сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Мужчина плеснул водой в лицо Собчак 4 марта около дома №40 по Ленинградскому проспекту. Нападавший был задержан. После этого Собчак призвала председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова извиниться перед ней, потому что нападавший якобы был его помощником. Шапошников принес Собчак извинения, но подчеркнул, что напавший не был его помощником, а являлся стажером столичного парламента.

«В отношении гражданина, который <…> плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - говорится в сообщении.

Ранее Собчак также сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин позвонил ей и извинился за нападение на нее 4 марта.

28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия 1» Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после того как он нецензурно ее обругал.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.