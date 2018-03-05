РИАМО - 5 мар. В феврале в аэропортах Московского региона задержали свыше 2,7 тонны небезопасной растительной продукции из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В феврале 2018 года <…> в пассажирских терминалах международных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Раменское» («Жуковский» — ред.) были предотвращены попытки ввоза на территорию Российской Федерации продукции растительного происхождения неустановленного фитосанитарного состояния (фрукты, овощи, зеленые культуры, орехи, сухофрукты и так далее) общим весом 2,726 тонны», — говорится в сообщении.

Продукцию провозили в ручной клади пассажиры, прибывшие рейсами из республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан.

В результате карантинного фитосанитарного контроля было выявлено четыре вида карантинных объектов в 15 случаях, среди которых четырехпятнистая зерновка, калифорнийская щитовка, повилика, табачная белокрылка.

Как уточняется в сообщении, в соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из данных республик, вышеуказанная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена согласно действующему законодательству РФ.