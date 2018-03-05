РИАМО - 5 мар. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Новострой» на действия МУП «Жилищник» и МКУ «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов» и выявило нарушения на проводимых торгах, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводам жалобы, конкурсная документация на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования, конструктивных элементов в многоквартирных домах, а также текущему ремонту по плану работ, аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, находящихся в управлении МУП «Жилищник», не соответствует требованиям закона о контрактной системе.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Новострой» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также антимонопольное ведомство выдало МУП «Жилищник» и МКУ «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.