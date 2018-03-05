РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Подрядные организации с 26 февраля по 4 марта использовали на муниципальных дорогах городского округа Люберцы почти 600 тонн песко-соляной смеси (ПСС), сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«С муниципальных дорог убрано и вывезено 8,7 кубометров снега. Четвертого марта были обработаны все улицы песко-соляной смесью (ПСС). В обработке было задействовано 10 машин КДМ, израсходовано 582 тонны ПСС. На дворовых территориях управляющими компаниями использовано 11 тонн противогололедных материалов», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в связи с обильными осадками во дворах горокруга усиленными темпами ведутся работы по уборке снега и наледи. Всего привлечено 119 единиц спецтехники и 1 113 человек, вывезено более 8 тысяч кубометров снега.

«На прошлой неделе с региональных дорог вывезли более 9,5 тысяч кубометров снега, заделали аварийные ямы на Зенинском шоссе общей площадью 24 квадратных метра», – отметил Ружицкий.