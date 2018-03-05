РИАМО - 5 мар. Почти 50 миллионов рублей удалось сэкономить за счет оптимизации штатной численности муниципальных служащих в процессе формирования городского округа на территории Рузского района Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Если в районе в администрациях всех уровней числилось 223 муниципальных служащих, то теперь в округе таких сотрудников 162. Экономия порядка 49 миллионов рублей – это те деньги, которые мы можем направлять на софинансирование разного рода программ, социальные нужды, ЖКХ», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе встречи с жителями поселка Дорохово.

Он напомнил, что бюджет Рузского городского округа составил 1,87 миллиарда рублей.