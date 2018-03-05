РИАМО - 5 мар. Бюджет Москвы получил более 1,3 миллиарда рублей налогов от сдачи квартир в аренду, это на 20% больше, чем в предыдущем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Больше 1,34 миллиарда рублей налогов получил в прошлом году город от сдачи квартир в аренду. Это на 20% больше, чем в 2016-м. За весь прошедший год было подано 26,5 тысячи налоговых деклараций, и приобретено почти 2,2 тысячи патентов на сдачу жилья внаем», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

При этом количество приобретенных патентов выросло на 11%.

«Позитивная динамика наблюдается уже длительное время. Это показатель того, что сознательность горожан, их ответственность за собственное имущество растет», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

По его словам, рынок аренды в Москве большой, поэтому власти будут проводить дальнейшую работу по его легализации. Одним из способов это сделать стала патентная система — разновидность специального налогового режима для индивидуальных предпринимателей. Патент освобождает от уплаты торгового сбора, НДС, НДФЛ и налога на имущество (по видам деятельности, на которые он получен). К тому же предпринимателю не надо подавать налоговую декларацию и использовать контрольно-кассовую технику.