РИАМО - 5 мар. Главгосстройнадзор Московской области с 26 февраля по 4 марта выдал построенным объектам строительства 11 заключений о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Из общего количества выданных заключений о соответствии за прошлую неделю: два жилых объекта (общей площадью 71,4 тысячи квадратных метров); девять нежилых объектов (общей площадью 39 тысяч квадратных метров): два торгово-административных, два промышленных объекта и пять линейных», - отметил начальник ведомства Руслан Тагиев.

С начала 2018 года Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало построенным, реконструированным объектам капстроительства 73 заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь объектов составляет 608,2 тысячи квадратных метров.