РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. На Львовском переезде в Подольске в ночь на 6 марта ограничат движение автотранспорта из-за ремонта проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Руководство Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» в целях безопасности дорожного движения в ночь с 5 на 6 марта с 00:00 до 06:00 на железнодорожном переезде 54 километра перегона Гривно – Львовская (1-й километр автодороги А-107) будет ремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части», – говорится в сообщении.

Ремонт полотна будут проводить в условиях непрекращающегося движения транспорта (производство ремонтных работ на одной половине проезжей части при систематическом движении автотранспорта по другой стороне).