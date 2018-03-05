РИАМО - 5 мар. В Москве задержан 29-летний подозреваемый в убийстве мужчины на юго-западе столицы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 3 марта в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников столичной полиции установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления ранее судимый мужчина 1988 года рождения», - сказала Иванова.

В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавил собеседник агентства.