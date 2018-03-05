РИАМО - 5 мар. Поликлинике в микрорайоне 6, 7, 8 в Химках выдали заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Согласно проекту, трехэтажная поликлиника рассчитана для взрослого и детского населения на 400 посещений в смену. Поликлиника получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

Новое медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи населению. В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

На прилегающей территории выполнено благоустройство – обустроено парковочное пространство, места для отдыха с установкой малых архитектурных форм. Застройщиком объекта выступает АО «ПИК-Регион».