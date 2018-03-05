РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. Более 50 ветхих домов планируют снести в подмосковных Котельниках с 2018 по 2030 годы, сообщила глава городского округа Ирина Польникова на ежегодном отчете.

В понедельник Польникова отчиталась перед жителями о проделанной работе администрации за 2017 год и наметила планы на 2018 год.

«Еще один проект – расселение некомфортного жилья. Совет депутатов утвердил муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в микрорайонах Ковровый и Белая Дача. Программа рассчитана на период с 2018 по 2030 годы. Будем действовать поэтапно. Предстоит снести 57 многоквартирных домов, ориентировочно 74 тысячи квадратных метров жилой площади», – сказала Польникова.

Она добавила, что в 2017 году в эксплуатацию ввели 144 тысячи квадратных метров жилья.