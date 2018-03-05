РИАМО - 5 мар. Хамовнический суд Москвы назначил рассмотрение иска матери ребенка бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко на 28 марта, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Первое заседание по Анастасии Пестриковой, матери ребенка Захарченко, назначено на 28 марта», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пестикова просит взыскать в ее пользу три миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. До этого женщина подозревалась в попытке похитить 16 миллионов долларов, которые якобы принадлежали ее родственнице. На эти средства сейчас наложен арест в рамках дела Захарченко. Впоследствии Генеральная прокуратура РФ отменила возбуждение уголовного дела в отношении Пестриковой ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.