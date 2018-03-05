РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Два электропоезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД), которые следуют через Подольск, задержали в понедельник вечером, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«Поезда Курского направления МЖД задерживаются. На 12 минут задержится поезд №6123, который идет от станции «Москва» до станции «Серпухов» через Подольск, на 30 минут задерживается поезд №6963 от станции «Москва» до станций «Каланчевская» и «Тула», который также идет через Подольск», – говорится в сообщении.

Ранее на Курском направлении МЖД задержали на 40 минут поезд №6018/6017 (Одинцово-Люблино).