РИАМО – 5 мар. Московский зоопарк опубликовал видео, на котором снежный барс громко зовет весну, сообщает в понедельник Газета.ru.
На видео барс громко кричит: «Ау, ау, ау».
В то же время, как уточняется на странице зоопарка в Facebook, снежный барс по кличке Аннет на самом деле радуется снегу.Густой и мягкий меховой покров зверя служит отличной защитой от холода: даже между пальцами у барса растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать.
В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно.
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